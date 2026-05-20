Vídeo registra colisão frontal entre motociclista e ônibus em Jaboatão dos Guararapes

Jovem foi conduzido à UPA de São Lourenço da Mata

Vídeo mostra colisão frontal entre motocicleta e ônibus em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Reprodução/Redes)

Vídeo mostra o momento em que um motociclista de 18 anos é arremessado após colisão com ônibus na manhã desta terça-feira (19), no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia, a colisão frontal com o coletivo de transporte público aconteceu após o jovem perder o controle da direção e acessar a contramão da via.

Com a força do impacto, o motociclista foi lançado por alguns metros de distância. A motocicleta ficou presa embaixo da roda dianteira do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência.

Após estabilização, o jovem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, no bairro de Pixete.

O estado de saúde dele não foi divulgado.

