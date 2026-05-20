Homem é preso por agredir enteado de 2 anos com chicotadas de fio elétrico em Tamandaré

O suspeito foi preso nesta segunda-feira (18), no município de Tamandaré, Mata Sul de Pernambuco

Homem é preso suspeito de torturar enteado de 2 anos com chicotadas de fio elétrico em Tamandaré (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 22 anos, identificado como Willian Ricardo do Nascimento Vicente, foi preso nesta segunda-feira (18), suspeito de agredir o próprio enteado, de apenas 2 anos, e a companheira no município de Tamandaré, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia, o homem agredia a criança frequentemente com chicotadas utilizando fios elétricos.

Segundo testemunhas, o suspeito também teria quebrado o aparelho celular da mãe do menino para impedir que ela mantivesse contato com familiares.

A prisão aconteceu após uma denúncia anônima realizada em ambiente virtual. Com as informações obtidas, uma equipe da 79ª Circunscrição de Tamandaré seguiu até o endereço indicado e realizou a prisão em flagrante do suspeito.

Após ser apresentado na delegacia, Willian Ricardo foi autuado pelos crimes de tortura e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que “após aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”

