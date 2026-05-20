Veja as 10 cidades de Pernambuco com pior qualidade de vida, de acordo com o IPS 2026

studo analisou critérios como segurança, saneamento, saúde, educação e acesso a oportunidades para medir a qualidade de vida da população

Letreiro de Carnaubeira da Penha (Divulgação/Prefeitura de Carnaubeira da Penha)

O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20), revelou quais são as cidades pernambucanas com os piores indicadores de qualidade de vida no estado. O levantamento considera critérios sociais e ambientais para avaliar o bem-estar da população nos 5.570 municípios brasileiros, sem incluir dados econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB).



Entre as dez cidades de Pernambuco com menor pontuação no ranking, Carnaubeira da Penha aparece na última colocação estadual, com índice de 48,79. Em seguida estão Paranatama, com 50,49, e Casinhas, que registrou 52,29 pontos.



Também figuram entre os municípios com piores resultados Santa Filomena (53,46), Bodocó (53,48), Buíque (53,63), Santa Cruz (53,67), Santa Maria do Cambucá (53,94), Afrânio (54,56) e Maraial, que teve a mesma pontuação.



O IPS Brasil utiliza 57 indicadores para medir aspectos ligados à qualidade de vida da população. Os dados são divididos em três áreas: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Entre os critérios analisados estão acesso ao saneamento, cobertura vacinal, expectativa de vida, segurança pública, inclusão social, educação superior, acesso à internet e preservação ambiental.



Segundo o estudo, os menores índices do país continuam concentrados principalmente em municípios das regiões Norte e Nordeste, refletindo desigualdades históricas relacionadas à infraestrutura urbana, acesso a serviços públicos e oportunidades sociais.



O levantamento também mostrou que Recife perdeu posições entre as capitais brasileiras. A capital pernambucana passou a ocupar o 23º lugar entre as 27 capitais do País, ficando entre os piores desempenhos nacionais no quesito qualidade de vida.



No cenário estadual, Pernambuco aparece na 16ª colocação entre os estados brasileiros avaliados pelo IPS 2026. Já entre os municípios pernambucanos com melhor desempenho, Fernando de Noronha lidera o ranking estadual.

As 10 cidades pernambucanas com pior qualidade de vida, segundo o IPS Brasil 2026:

1. Carnaubeira da Penha - 48,79



2. Paranatama - 50,49



3. Casinhas - 52,29



4. Santa Filomena - 53,46



5. Bodocó - 53,48



6. Buíque - 53,63



7. Santa Cruz - 53,67



8. Santa Maria do Cambucá - 53,94



9. Afrânio - 54,56



10. Maraial - 54,56

As 10 cidades pernambucanas com melhor qualidade de vida, segundo o IPS Brasil 2026: