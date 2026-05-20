Idoso é atacado por pitbulls e perde parte da orelha e do couro cabeludo em Carpina

Homem de 66 anos foi atacado pelos cães enquanto trafegava de bicicleta pela BR-408

Idoso foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um idoso de 66 anos ficou gravemente ferido após ser atacado por dois cães da raça pitbull enquanto trafegava de bicicleta pela BR-408, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a Polícia, a vítima foi derrubada pelos animais e sofreu ferimentos em diversas partes do corpo, incluindo a perda de parte da orelha e do couro cabeludo.

De acordo com testemunhas que estavam no local do incidente, após cair no chão, o homem passou a ser atacado pelos animais. Ele ainda tentou se desvencilhar dos cães, dando socos, mas não conseguiu se soltar e continuou sendo mordido.

Ainda de acordo com os relatos, os animais morderam o idoso em diversas partes do corpo, principalmente nas pernas e braços, além de arrancarem parte de uma das orelhas e do couro cabeludo da vítima. Os ataques só cessaram após transeuntes intervirem utilizando pedaços de madeira para retirar os cães de cima do homem.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) esteve no local e realizou os primeiros socorros da vítima. Segundo a corporação, o idoso foi encontrado consciente e orientado, apresentando diversos ferimentos pelo corpo.

“Os bombeiros realizaram os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar e, em seguida, conduziram a vítima, sob monitoramento contínuo, para a Unidade Mista Assis Chateaubriand, em Carpina, onde ela ficou aos cuidados da equipe médica de plantão”, destacou o CBMPE em nota.

Devido à gravidade do quadro, a vítima foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Segundo boletim médico, o estado de saúde do paciente é estável.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado pela Delegacia de Carpina.

“A vítima trafegava em uma bicicleta quando foi atacada por dois cães da raça pitbull, que estavam soltos na via pública. As investigações seguem em andamento”, informou a corporação.

