O roubo ocorreu na manhã desta terça-feira (19), na loja Cm Imports Perfumaria, localizada na Avenida João de Barros, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife

Loja de perfumes importados é assaltada no Espinheiro, zona norte do Recife, nesta terça (19) (Reprodução/Redes)

Uma loja de perfumes foi alvo de um assalto na manhã desta terça-feira (19), na Avenida João de Barros, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa.

De acordo com o proprietário da loja Cm Imports Perfumaria, Matheus Silva, o crime aconteceu por volta das 8h50. Uma funcionária estava no estabelecimento quando três suspeitos chegaram e anunciaram o assalto.

Após renderem a atendente, os criminosos passaram a encher bolsas e sacolas com produtos que estavam nas prateleiras da loja. Em seguida, fugiram do local.

“Renderam uma de nossas funcionárias e levaram bastante coisa. Horário extremamente movimentado, escolas ao lado, loja em galeria e prédio empresarial extremamente movimentada. Eles não têm medo de nada, pois sabem da impunidade”, comentou o proprietário nas redes sociais.

Apesar do susto, nenhum dos funcionários ficou ferido.

Ainda nas redes sociais, Matheus relatou que a Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e segue realizando os procedimentos legais.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil e Militar, mas até o momento não obteve resposta.