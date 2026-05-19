Bebê em estado grave é levado de helicóptero para UTI em Palmares, na Mata Sul
A transferência ocorreu após o bebê sofrer uma parada cardiorrespiratória nesta segunda-feira (18), na UPA de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes; o percurso até Palmares durou cerca de 20 minutos
Publicado: 19/05/2026 às 07:54
Bebê em estado grave é levado de helicóptero para UTI em Palmares, na Mata Sul (Reprodução/PRF)
Um bebê de um ano e nove meses foi transferido de helicóptero para uma UTI em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, após sofrer uma parada cardiorrespiratória nesta segunda-feira (18).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, quando a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) acionou o transporte aéreo devido à gravidade do quadro clínico.
Para realizar o resgate, o helicóptero da PRF pousou em um campo de futebol próximo à unidade de saúde.
O voo até Palmares durou cerca de 20 minutos. Após o pouso, o bebê foi encaminhado em uma ambulância para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vale do Una, no bairro de Santa Rosa.