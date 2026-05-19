Homem é morto a tiros na frente da companheira e filha de 4 anos, na Mata Sul de Pernambuco

O homem de 26 anos foi executado dentro da própria casa na madrugada do domingo (17), no bairro Agrovila, em Escada, na Mata Sul de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem de 26 anos, identificado como Carlos Pedro da Silva Junior, foi executado a tiros dentro da própria residência na madrugada do domingo (17), no bairro Agrovila, em Escada, na Mata Sul de Pernambuco. O crime aconteceu na frente da esposa e da filha de 4 anos.

Segundo informações repassadas à polícia, era por volta da 1h30 quando os cachorros da casa começaram a latir de forma insistente. Pouco depois, dois homens armados invadiram o imóvel.

Aos policiais, a esposa da vítima relatou que um dos criminosos estava encapuzado, enquanto o outro mantinha o rosto coberto. Ela contou ainda que os homens chamavam o companheiro pelo nome de “Matheus” e mandaram que ele saísse do banheiro.

Após momentos de tensão, a dupla efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Carlos e fugiu em seguida.

A vítima morreu no local antes de receber socorro.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e segue sob a responsabilidade da 12ª Delegacia Seccional de Vitória de Santo Agostinho. “Um inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias do crime”, pontuou.

