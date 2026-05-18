Homem que criou 'fake' no Facebook para atrair ex e esfaqueá-la é condenado a 8 anos de prisão
Crime ocorreu após o acusado criar um perfil falso em rede social para atrair a vítima a um local isolado. Mulher sobreviveu após ser socorrida e passar por cirurgia de emergência
Publicado: 18/05/2026 às 20:56
Homem usou perfil falso no Facebook para atrair ex-companheira e cometer o crime (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)
Um homem acusado de atrair a ex-companheira para uma emboscada usando um perfil falso em rede social e atacá-la com golpes de faca foi condenado a oito anos de prisão por tentativa de feminicídio em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (14), no Tribunal do Júri da comarca do município.
Segundo as investigações, Josivaldo Luiz Vila Nova da Silva criou uma conta falsa no Facebook utilizando o nome de outra pessoa para convencer a vítima a ir até um local isolado, no dia 8 de outubro de 2024. O casal já estava separado em razão de discussões frequentes e episódios anteriores de agressão física.
De acordo com o processo, ao chegar ao ponto combinado, a mulher foi surpreendida pelo acusado, que desferiu vários golpes de faca peixeira. A vítima foi socorrida rapidamente e submetida a uma cirurgia de emergência, conseguindo sobreviver apesar da gravidade dos ferimentos.
Durante o julgamento, o réu confessou o crime e afirmou ter agido por ciúmes. Ele também declarou que estava sob efeito de entorpecentes no momento do ataque.
O Conselho de Sentença reconheceu a tentativa de homicídio qualificado por razões da condição do sexo feminino, caracterizando a tentativa de feminicídio. A acusação foi sustentada pelo promotor de Justiça João Paulo Carvalho dos Santos e Josivaldo Luiz Vila Nova da Silva foi condenado a oito anos de reclusão.