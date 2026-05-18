‘Estou bem’, diz homem arremessado por boi na Mata Norte de Pernambuco

Fabiano Pereira agradeceu pelas mensagens de apoio e encarou o susto com bom humor, ironizando a situação com uma enquete na internet.

Prefeitura suspeita que animal tenha escapado de propriedade privada. (Foto: Reprodução)

O homem de 53 anos que foi atingido e arremessado por um boi em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco, se pronunciou nas redes sociais nesse domingo (17) após o acidente registrado em vídeo ter viralizado na internet.

Em publicação feita nos stories, Fabiano Pereira da Silva afirmou que está bem e agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas desde a repercussão do caso. “Estou aqui para dizer a vocês que eu estou bem. Só tenho a agradecer a todos pelo apoio e pelas palavras de conforto”, declarou. Em outro trecho, ele comentou o momento do ataque. “Eu vim descendo para a minha residência e fui atacado por um boi”, disse.

Além do vídeo, Fabiano também compartilhou imagens dos ferimentos sofridos após o impacto, do atendimento médico e uma enquete em tom bem-humorado sobre o episódio. Na publicação, ele perguntou aos seguidores: “O boi merece virar churrasco?”, com as opções “sim” e “não, o bichinho não tem culpa”.

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Relembre o caso

O acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira (15), no município de Paudalho. Imagens de segurança registraram o momento exato em que Fabiano caminhava por uma via pública e foi atingido fortemente pelas costas, sendo arremessado pelo animal.

De acordo com informações oficiais da Prefeitura de Paudalho, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h da cidade às 16h30 daquele dia, apresentando uma lesão no pé esquerdo.

Fiscalização intensificada na região

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca de Paudalho informou que não havia registros prévios ou denúncias sobre animais de grande porte soltos na comunidade. A principal suspeita do órgão municipal é de que o boi tenha escapado de uma propriedade privada das redondezas.

Em nota, a gestão municipal garantiu que irá intensificar as ações de fiscalização na localidade para evitar novos acidentes e que está adotando os procedimentos cabíveis para identificar e apurar as responsabilidades do proprietário do animal.

