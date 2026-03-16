Corpo é encontrado boiando no Rio Capibaribe, próximo ao Marco Zero
Vítima ainda não foi identificada. Caso será investigado pela Polícia Civil
Publicado: 16/03/2026 às 22:27
PM esteve no local onde corpo foi encontrado, na altura do Marco Zero (Foto: Marina Torres/DP Foto)
O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Capibaribe, nas imediações do Marco Zero, no Bairro do Recife, região central da capital pernambucana, na tarde desta segunda-feira (16).
As primeiras informações indicam que a vítima estava em um ponto de encontro entre o rio e o mar, nas proximidades dos armazéns do porto. O homem vestia bermuda e camisa e foi encontrado envolto em um saco semelhante aos usados para descarte de entulhos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 12h35 para realizar a retirada do corpo da água. Após o resgate, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Pernambuco, que adotou os procedimentos iniciais no local.
De acordo com a corporação, equipes do 16º Batalhão foram deslocadas para averiguar a situação e confirmaram a presença do corpo. Em seguida, outros órgãos competentes foram chamados para dar continuidade às providências legais.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, e não há informações sobre o tempo em que o corpo permaneceu na água.
A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Pernambuco, que irá apurar as circunstâncias da morte.