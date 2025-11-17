Vídeo: boi invade supermercado em Palmares e provoca correria
O animal foi contido por funcionários do estabelecimento
Publicado: 17/11/2025 às 16:47
Supermercado afirma que o animal foi retirado do estabelecimento em segurança (Reprodução/Redes sociais )
Um boi invadiu um supermercado em Palmares, na Mata Sul do estado, no domingo (16). Um vídeo compartilhado nas redes sociais registrou o momento em que o animal invade o estacionamento e entra no estabelecimento.
"O boi está aqui dentro do Atacadão. Entrou, conseguiu entrar. Olha a correria", diz o responsável pela filmagem.
Nas imagens também é possível ver funcionários do estabelecimento tentando conter o boi.
Ao G1, o Atacadão informou que apesar do susto, nenhum funcionário ou cliente ficou ferido e que animal foi retirado de dentro do estabelecimento em segurança.