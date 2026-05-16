TI de Camaragibe é interditado temporariamente para obras de ampliação

TI Camaragibe (Foto: Arthur Mota/Seduh PE)

O Terminal Integrado (TI) de Camaragibe foi temporariamente interditado neste sábado (16) para o início de uma nova etapa das obras de reforma e ampliação. A intervenção, realizada pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), conta com um investimento de R$ 29,8 milhões e impactará diretamente os 60 mil passageiros que utilizam o espaço diariamente.

Segundo o estado, o projeto prevê o aumento do número de plataformas, novas áreas de convivência, banheiros climatizados, praça de alimentação e quiosques comerciais. A estimativa para a conclusão e reabertura do terminal é de 12 meses.

“A obra do TI de Camaragibe é uma das intervenções na área de mobilidade urbana prometidas para a Copa de 2014, mas que não ficou pronta a tempo do mundial de futebol”, informa o governo em nota.

Após a finalização dos trabalhos, a expectativa da Seduh-PE é que a capacidade de atendimento do terminal salte para 72 mil usuários por dia, ampliando a fluidez na conexão das atuais 21 linhas de ônibus com outros modais.

Impactos na mobilidade

O projeto prevê ambientes ampliados e mais ventilados para diminuir a superlotação, além de plataformas reorganizadas que devem agilizar a integração entre as linhas e reduzir o tempo total das viagens. A segurança também será reforçada com a modernização da iluminação e a ampliação da vigilância nos turnos diurno e noturno.

Na área de inclusão, o terminal passará a contar com acessibilidade universal por meio de rampas adequadas, pisos táteis e sinalização específica para pessoas com deficiência.

Usuários

Roubos recuam 34,1% no primeiro quadrimestre em Pernambuco, afirma Defesa Social

Polícia prende suspeitos de atropelar corredora na Avenida Agamenon Magalhães, em Caruaru

Mulher é atropelada por ônibus dentro do Terminal da Macaxeira, no Recife Veja também:

Por conta do fechamento do terminal, o Grande Recife Consórcio de Transporte montou um esquema especial para orientar os passageiros sobre as mudanças operacionais que vão durar até a inauguração do novo TI.

Segundo o Consórcio, nove linhas passam a funcionar nas paradas provisórias que ficam próximas ao TI, há novos pontos de retorno no Centro de Camaragibe e na estação EBRT Barreiras, além da suspensão temporária e substituição de algumas linhas durante o período das obras.

