Agricultores protestam contra falta de energia no Sertão e Neoenergia afirma que subestação estava "sequestrada"

Protesto em Orocó neste sábado (16). (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Pelo terceiro dia consecutivo, agricultores do Projeto Público de Irrigação Brígida, em Orocó, no Sertão de Pernambuco, protestam contra interrupção de fornecimento de energia na região. Também na manhã deste sábado (16), a governadora Raquel Lyra (PSD) declarou em vídeo publicado nas suas redes sociais que a energia será restabelecida ainda neste dia e que tratará do tema em Brasília na próxima segunda-feira (18).

Os manifestantes interditaram os dois sentidos da BR-428. Protestos semelhantes foram realizados na quinta (14) e na sexta-feira (15).

A Neonergia Pernambuco informou em nota que iniciará, na tarde deste sábado, o restabelecimento das subestações com fornecimento interrompido. A empresa diz que a medida será possível em razão de apoio das forças de segurança pública. Segundo a Neoenergia, a subestação Brígida, em Orocó, estava sequestrada, "com terceiros impedido a entrada dos profissionais da distribuidora".

A empresa efetuou o desligamento da energia das subestações Brígida, Maria da Boa Vista e Caraíbas II. A ação impacta os municípios de Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Parnamirim, no Sertão.

Segundo a Neoenergia, foi necessário ampliar na manhã da quinta-feira (14) o desligamento emergencial da Subestação Brígida devido ao impedimento de acesso das equipes para realização de manutenções preventivas e corretivas.

"Com a interrupção ocorrida no dia anterior, as baterias responsáveis por manter os sistemas de monitoramento e comunicação da unidade se esgotaram, provocando a perda total de comunicação com a subestação", diz a nota da Neoenergia.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a governadora Raquel Lyra declarou estar indignada com a situação. "Hoje o ministro Waldez [Integração e Desenvolvimento Regional], em telefonema comigo, garantiu a retomada da conexão de energia para todos que foram afetados. Falei com os prefeitos. No dia de hoje, energia sendo retomada", diz.

"Filme de terror"



Em nota na sexta-feira, o prefeito de Orocó, Ismael Lira, declara que a situação é consequência de políticas públicas mal feitas e mal executadas. "Tenho acompanhado de perto e gerenciado toda a crise que se instalou por conta desse impasse entre o Governo Federal e a Neoenergia". Na nota, ele afirmava que haveria desligamento total de energia na cidade de Orocó a partir das 11h.

Também na sexta-feira, o prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte (PP), gravou um vídeo com uma vela na mão em uma rua escura. "Parece mentira, parece um filme de fantasia, mas a Neoenergia simplesmente desligou a subestação do Projeto Brígida, onde lá manda energia para toda a Santa Maria, Orocó e Parnamirim. Estamos com nosso município à luz de velas, cidade e zona rural", descreve o prefeito.

Duarte continua: "E a Neoenergia tem a cara de pau de dizer que não religou porque a subestação está invadida, procurando desculpa, infelizmente".

O prefeito diz que o hospital da cidade está operando com gerador e que há um temor de perder medicamentos e vacinas.

O gestor pede para a população registrar eventuais prejuízos para a prefeitura entrar com uma ação contra o que chama de "irresponsabilidade da Neoenergia". "Não só está faltando luz, mas faltando água também porque todos os reservatórios já acabaram. Parece filme de terror mas é pura realidade".

Em nova publicação nesta manhã, o prefeito de Santa Maria da Boa Vista diz que foi informado pela Neoenergia que a situação será normalizada neste sábado. "É inadmissível em 2026 uma situação dessa".

Ao Blog do Didi Galvão, um dos manifestantes que interditou a rodovia na sexta-feira afirmou que a situação dos agricultores era "crítica". "Fomos surpreendidos com o corte de energia, que não é o primeiro, e ontem foi mais grave porque afetou o fornecimento humano. Estamos tentando reivindicar que o Governo Federal veja a nossa situação".

Projeto Brígida

O Projeto Público de Irrigação Brígida integra empreendimento promovido pela então Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), atual Axia Energia, para reassentamento das populações rurais afetadas pelo reservatório de Itaparica.

Procurada, a Axia Energia declarou que mantém sua atuação e compromissos relacionados aos processos sob sua responsabilidade no Sistema Itaparica. "A empresa não tem governança sobre a regularização de débitos de energia elétrica desses projetos irrigados".

A reportagem procurou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e não obteve resposta até a publicação.