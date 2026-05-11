Cratera interdita trecho da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes

Desde a madrugada desta segunda (11), o km 86 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, teve um trecho interditado em virtude de uma cratera aberta entre as faixas da rodovia

Cratera na BR-101 interdita trecho em Jaboatão e gera congestionamento de 10 km (DIVULGAÇÃO/PRF)

Os motorista que circulam pela BR-101 Sul devem ficar alerta. Desde a madrugada desta segunda-feira (11), um trecho do km 86 da rodovia, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi interditado totalmente devido a uma cratera aberta entre as duas faixas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está sendo desviado para o acostamento e não há previsão da estrada ser liberada. Em virtude das chuvas, inclusive, a situação pode ser agravada.



Por volta das 8h, foi registrado mais de 10 Km de congestionamento, no sentido Cabo de Santo Agostinho, começando no km 75, no Ibura.

Como rota alternativa, a PRF propôs um desvio pela BR-101 antiga, pegando a rodovia que passa por Pontezinha/Ponte dos Carvalhos.