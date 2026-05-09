Barragem de Carpina segue sob monitoramento e Ponte do Cumbe permanece liberada neste sábado (9)

Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, a barragem não atingiu a cota de 110 metros, nível considerado de atenção dentro do protocolo

Barragem de Carpina (Foto: Divulgação/SRHS-PE)

A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS) informou, neste sábado (9), que não será necessária, neste momento, a interdição da Ponte do Cumbe, localizada na PE-50, sobre o Rio Cotunguba, entre os municípios de Limoeiro e Feira Nova.

Segundo a secretaria, apesar das chuvas registradas nas últimas 24 horas, o volume da Barragem Lagoa do Carro, mais conhecida como barragem de Carpina, não atingiu a cota de 110 metros, nível considerado de atenção dentro do protocolo de segurança adotado para o reservatório.

De acordo com a nota divulgada pelo Governo do Estado, o monitoramento segue sendo realizado de hora em hora pelas equipes da SRHS, da Apac e da Compesa. O DER-PE continua mobilizado no local e poderá realizar a interdição da ponte caso o nível da barragem aumente e a medida seja necessária. Leia nota na íntegra:

"A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS) informa que, em função do volume de chuvas registrados nas últimas 24 horas não terem elevado o nível de acumulação de água na Barragem de Carpina até a cota de 110 metros (conforme estabelecido no protocolo de segurança deste reservatório), não é necessária neste momento a interdição da Ponte do Cumbe, localizada na PE-50, sobre o Rio Cotunguba, ligando as cidades de Limoeiro a Feira Nova. No entanto, esta medição segue sendo feita de hora em hora pelas equipes da SRHS, Apac e Compesa e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), segue no local mobilizado para operar a interdição tão logo seja necessário."



A preocupação com a situação começou após o aumento do volume de água da barragem nos últimos dias, devido às fortes chuvas registradas na região. Na sexta-feira (8), o reservatório chegou à cota de 108,96 metros, levando o DER-PE a interditar preventivamente a ponte por questões de segurança.

A medida faz parte do protocolo adotado pelo Estado para evitar riscos à população, principalmente em cidades que podem ser afetadas pelo aumento da vazão do rio, como Paudalho, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Recife.