Aos 13 anos, aluna da Orquestra Criança Cidadã e moradora de Joana Bezerra vai estudar inglês no Canadá

Estudante de 13 anos vai passar quatro semanas em Toronto após ser escolhida no programa Recife no Mundo

Moradora da ilha Joana Bezerra, Kaila Sofia Menezes Tavares, de 13 anos, irá estudar inglês no Canadá em julho (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A estudante e violinista Kaila Sofia Menezes Tavares, de 13 anos, finalizou, nesta quinta-feira (14), uma etapa decisiva na preparação para a primeira viagem internacional da sua vida. Ela esteve na sede da Polícia Federal, no Recife para emitir o passaporte que permitirá o seu embarque para Toronto, no Canadá, onde participará de um intercâmbio estudantil de quatro semanas por meio do programa Recife no Mundo.

Aluna da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, Kaila embarca em julho para quatro semanas de estudos em um curso intensivo de inglês no exterior. Durante esse período, ela terá que deixar um pouco de lado uma atividade que lhe trouxe mudanças e benefícios: integrar a Orquestra Criança Cidadã, onde atua como spalla (primeiro-violino, una posição de destaque) da orquestra infantojuvenil,

“Estou muito feliz, porque vinha estudando muito. Vou fazer um curso intensivo de inglês no Canadá, e isso me deixa bastante motivada e orgulhosa do meu desempenho”, disse a jovem. Em casa, a notícia ainda parece difícil de assimilar e a mãe da adolescente, Tânia Celina, conta que a dimensão da viagem só começou a parecer mais real depois das primeiras reuniões do programa.

“A princípio, acho que a ficha dela ainda não tinha caído. Ela estava sem entender direito o que realmente era e o que iria fazer lá no Canadá. Na primeira reunião foi quando virou a chave. Foi ali que disse: ‘Poxa, está acontecendo mesmo’. Depois disso, ela ficou muito empolgada”, relata a mãe da estudante.

Segundo Tânia, a filha agora vive uma mistura entre entusiasmo e nervosismo. “Agora ela está começando a perceber: ‘Poxa, eu realmente vou sair do país, vou fazer um intercâmbio, estou tendo uma oportunidade única’. Ela está começando a absorver tudo isso. Está ansiosa, como toda adolescente, fazendo mil planos e também com um pouquinho de medo, porque nunca viajou de avião”, conta.

A relação de Kaila com a música começou cedo, aos 7 anos, quando entrou na Orquestra Criança Cidadã sem nunca ter tido contato com o violino. Foi dentro do projeto que ela aprendeu o instrumento e desenvolveu a disciplina que, segundo a mãe, também transformou o desempenho escolar da filha.

“Eu sempre achei o projeto muito bom e via aquilo como um diferencial na vida dela. Porque eu já sabia que a música clássica traz disciplina para a criança e ajuda bastante na concentração. Até porque a gente mora em um bairro muito perigoso, e eu não queria que ela tivesse contato com certas áreas. Eu sabia que a orquestra teria esse diferencial”, disse.

Ela afirma que a mudança foi percebida tanto nos estudos quanto na forma como a adolescente passou a enxergar o próprio futuro. “Kaila melhorou na concentração, conseguiu se desenvolver bastante na escola. Foi como um casamento perfeito, um arroz com feijão que deu certo. A música e os estudos caminharam muito bem juntos para ela. Deu a ela uma visão de vida diferente, mesmo ainda sendo criança”, completou.



Criado em 2023, o programa Recife no Mundo oferece a estudantes e professores da rede municipal uma experiência de imersão cultural em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Os participantes passam cerca de um mês no exterior em cursos intensivos de inglês na modalidade “Summer Camp”.

