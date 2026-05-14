Carro pega fogo no bairro de Casa Forte, no Recife

Carro em chamas no Recife mobiliza bombeiros (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um carro pegou fogo nas proximidades de um supermercado no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, na tarde desta quinta-feira (14). O incêndio chamou a atenção de quem passava pela região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local após o acionamento. As equipes conseguiram controlar as chamas e finalizaram a ocorrência em seguida. Ainda segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas.

As causas do incêndio não foram informadas até o momento. Imagens recebidas pelo Diario de Pernambuco mostram o veículo tomado pelas chamas.

Em 2025, foram registrados 399 casos envolvendo veículos em todo o estado. Já em 2026, até o momento, o número chegou a 166 ocorrências.

Segundo os bombeiros, esse tipo de incêndio costuma estar relacionado, principalmente, a falhas mecânicas e elétricas. Na Região Metropolitana do Recife, onde há maior concentração de veículos e fluxo intenso de trânsito, os incêndios veiculares aparecem entre as demandas mais recorrentes de ocorrências urbanas, ao lado dos incêndios residenciais e comerciais.