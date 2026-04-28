Incêndio atinge apartamento na Zona Oeste do Recife

O incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (28), em um apartamento do primeiro andar do edifício Engenho Poeta, localizado na Rua Engenho Poeta, no bairro da Caxangá, na zona Oeste do Recife

Incêndio atinge apartamento de edifício residencial na zona oeste do Recife (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio residencial na manhã desta terça-feira (28), na Rua Engenho Poeta, no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com informações iniciais, as chamas começaram em um apartamento localizado no primeiro andar do edifício Engenho Poeta. Imagens feitas por moradores mostram fogo intenso e fumaça escura saindo por uma das janelas laterais.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), por meio de nota. A corporação confirmou que foi acionada e que enviou três viaturas ao local.

O incêndio foi controlado, ainda conforme repassou o CBMPE. As chamas, segundo a corporação, ficaram restritas a uma suíte do imóvel.

Uma pessoa foi atendida pela equipe de resgate no local, apresentando quadro de emergência clínica possivelmente relacionado ao estresse da situação, de acordo com os bombeiros. Não houve necessidade de encaminhamento hospitalar nem registro de inalação de fumaça ou queimaduras, destacou o CBMPE.

"As equipes atuaram de forma rápida e eficiente no combate às chamas, que atingiram uma suíte do apartamento. Todas as medidas de segurança foram adotadas durante a operação", consta no texto.

A ocorrência foi finalizada e entregue aos cuidados da Defesa Civil para realizar a avaliação estrutural, citou o Corpo de Bombeiros.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Defesa Civil do Recife e aguarda retorno.

Segundo a corporação, durante a ocorrência, uma pessoa precisou de atendimento no local, apresentando um quadro clínico possivelmente relacionado ao estresse provocado pela situação, mas sem necessidade de encaminhamento para unidade de saúde.

Não houve registro de feridos por queimaduras ou inalação de fumaça.

“A ocorrência foi finalizada e entregue aos cuidados da Defesa Civil para realizar a avaliação estrutural”, declarou o Corpo de Bombeiros.

