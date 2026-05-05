Incêndio atinge loja de colchões na noite desta segunda (4) em Olinda, no Grande Recife

O incêndio ocorreu na noite desta segunda-feira (4), na loja Rodrigues Colchões localizado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife; Não houve registro de feridos

Incêndio atinge loja de colchões e ar-condicionado em Olinda, no Grande Recife (Foto: Reprodução/redes)

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na noite desta segunda-feira (4), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Segundo informações preliminares, o fogo começou na loja Rodrigues Colchões, que também comercializa aparelhos de ar-condicionado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas intensas e uma fumaça densa saindo pelo telhado do imóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, cinco viaturas foram enviadas ao local, sendo três de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional. As equipes atuaram no controle e na extinção das chamas.

Ainda segundo a corporação, foram utilizados cerca de 40 mil litros de água durante a operação. Após o combate ao fogo, a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e adotar as medidas necessárias.