Entre virada histórica e vitória no tribunal: Santa Cruz nunca perdeu para o Volta Redonda

Jailson, ex-meia do Santa Cruz (Rafael Melo/Santa Cruz)

Em busca de embalar na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz volta a campo neste sábado (16), às 17h, na Arena de Pernambuco, para encarar o Volta Redonda. Além da busca por uma vaga no G-8, o Tricolor do Arruda defenderá um retrospecto amplamente favorável diante da equipe carioca: em toda a história do confronto, a Cobra Coral nunca foi derrotada.

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Ao longo de seis partidas disputadas entre os clubes, o Tricolor do Arruda soma cinco vitórias e um empate. O cenário positivo reforça a confiança coral após a vitória sobre a Inter de Limeira, resultado que marcou a estreia do técnico Cristian de Souza e encerrou uma sequência negativa na competição.

Último encontro

O último encontro entre as equipes aconteceu em agosto de 2021, também pela Série C. Na ocasião, o Santa Cruz venceu por 2 a 1, no Arruda, com gols de Pipico e Breno Calixto. Um dos remanescentes daquele confronto é o zagueiro William Alves, atualmente no elenco tricolor.

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Escalação irregular

O histórico entre Santa Cruz e Volta Redonda também guarda episódios marcantes. Em 1998, pela Série B, o clube carioca chegou a aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Tricolor. O resultado, porém, acabou revertido nos tribunais por conta da escalação irregular do meia Anderson Ortega. Com isso, a partida foi oficializada como vitória da Cobra Coral por 2 a 0.

O “gol salvador” e drama de 1998

Na mesma temporada, os clubes protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da história coral. Em 6 de outubro de 1998, pela última rodada da primeira fase da Série B, o Santa precisava vencer para escapar do rebaixamento à Série C. Diante de mais de 55 mil torcedores no Arruda, o Tricolor venceu o Volta Redonda por 3 a 2, de virada, com um gol decisivo do zagueiro Rau nos minutos finais.

Agora, mais uma vez diante do adversário carioca, o Santa Cruz tenta transformar o bom retrospecto em combustível para seguir reagindo na Série C e se aproximar da zona de classificação.

Histórico de confrontos entre Santa Cruz e Volta Redonda

30/08/2021: Santa Cruz 2x1 Volta Redonda - Série C

26/06/2021: Volta Redonda 0x0 Santa Cruz - Série C

06/10/1998: Santa Cruz 3x2 Volta Redonda - Série B

02/08/1998: Volta Redonda 0x2 Santa Cruz - Série B

20/07/1978: Santa Cruz 5x1 Volta Redonda - Brasileirão

22/09/1976: Santa Cruz 2x0 Volta Redonda - Brasileirão

