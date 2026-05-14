Idosa de 66 anos morre afogada em lagoa no Agreste de Pernambuco
O corpo da idosa de 66 anos foi encontrado na tarde desta terça (12), após afogamento em lagoa, no Sítio Samambaia, em Alagoinha, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 14/05/2026 às 08:02
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Uma idosa de 66 anos, identificada como Maria José da Silva, morreu após se afogar em uma lagoa na tarde desta terça-feira (12), no Sítio Samambaia, na zona rural de Alagoinha, no Agreste pernambucano.
De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, o corpo da idosa foi localizado dentro de uma lagoa nas proximidades da residência onde ela morava.
Ainda segundo a polícia, vizinhos perceberam a ausência de Maria José e acionaram as equipes de segurança, que a encontraram já sem vida.
A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia realizados pelo Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como “afogamento” e segue sob investigação da Delegacia de Alagoinha. “As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.