Pernambuco tem queda de 37% em número de novos instrutores de trânsito em 2026

Estado teve 656 profissionais cadastrados no primeiro quadrimestre deste ano, contra 1.045 no mesmo período de 2025

As aulas em autoescolas não são mais obrigatórias para obter a CNH no Brasil (Foto: Lia de Paula/Agência Senado)

Pernambuco registrou queda de 37,2% no número de novos instrutores de trânsito cadastrados no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados do Ministério dos Transportes. Entre janeiro e abril deste ano, o estado contabilizou 656 profissionais habilitados, contra 1.045 no mesmo período de 2025, uma redução de 389 cadastros.

Os dados fazem parte do balanço do programa CNH do Brasil, que flexibilizou regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e reduziu custos do processo no país. Entre as mudanças implementadas no fim de 2025 está o fim da obrigatoriedade do curso teórico em autoescolas.

Apesar da redução no número de instrutores cadastrados, Pernambuco aparece entre os estados com maior economia gerada pelas mudanças no sistema de habilitação. O estado ficou na quarta posição do ranking nacional, com economia estimada em R$ 114 milhões no primeiro quadrimestre deste ano. À frente aparecem Minas Gerais (R$ 269,6 milhões), São Paulo (R$ 225,3 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 171,5 milhões).

O levantamento do ministério também aponta leve queda na emissão de CNHs em Pernambuco. Foram 30.370 carteiras expedidas entre janeiro e abril de 2026, ante 30.894 no mesmo período do ano passado, redução de 1,7%.

Por outro lado, o estado apresentou crescimento na aplicação de exames teóricos e práticos. Os exames teóricos passaram de 27.854 no primeiro quadrimestre de 2025 para 43.008 neste ano, alta de 54,4%. Já os exames práticos subiram de 49.819 para 60.477 no período, o que representa um aumento de 21,39%.

Em nível nacional, mais de 4,8 milhões de pessoas solicitaram a primeira habilitação entre janeiro e abril de 2026, número quatro vezes maior que o registrado no mesmo intervalo do ano passado, quando houve 1,1 milhão de pedidos.

Segundo o Ministério dos Transportes, mais de 2,5 milhões de cursos teóricos foram realizados no primeiro quadrimestre deste ano, crescimento de 170% em relação a 2025. Os cursos práticos ultrapassaram 1,8 milhão, enquanto os exames práticos cresceram 21% no país.

A emissão de CNHs no Brasil alcançou o segundo melhor resultado da série histórica desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997. Entre janeiro e abril deste ano, foram emitidas mais de 858 mil carteiras de habilitação. O recorde segue sendo o de 2014, quando mais de 873 mil CNHs foram emitidas no primeiro quadrimestre.

O ministério também anunciou novas funcionalidades no aplicativo CNH do Brasil. A plataforma passou a permitir que candidatos localizem instrutores e autoescolas por geolocalização, CEP ou endereço, além de registrar automaticamente as aulas no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).