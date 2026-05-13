Parte da laje de prédio desaba em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco
O desabamento aconteceu na entre a noite desta terça (12) e a madrugada da quarta (13), na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco; não houve registro de feridos
Publicado: 13/05/2026 às 08:47
Parte da laje de prédio desabou em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco (Cortesia)
Parte da laje de um prédio que abriga um estabelecimento comercial e residências desabou no município de Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.
De acordo com a Defesa Civil o desabamento ocorreu em um local popularmente conhecido como "O Batateiro". Ainda segundo informações repassadas aos agentes, foram registrados dois desabamentos.
Segundo informações repassadas pela Defesa Civil de Itamaracá, o primeiro desabamento aconteceu por volta das 21h00 da terça-feira (12), enquanto o segundo ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (13). Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Conforme as informações, do primeiro andar para cima não havia moradores no imóvel.
A queda da estrutura ocorreu durante as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife, o que pode ter contribuído para o desabamento.
Imagens registradas após o caso mostram tijolos e parte da estrutura espalhados pelo chão após serem arremessados com a queda.Vídeos feitos por moradores também mostram os danos causados após a laje ceder.
O que diz a Defesa Civil de Itamaracá
Em nota, a Defesa Civil informou que foi acionada na noite desta terça-feira (12), às 21h00, para atender a uma ocorrência de colapso estrutural no local conhecido popularmente como "O Batateiro".
Ao chegar ao local, a equipe técnica confirmou o desabamento parcial da estrutura.
"Diante do cenário de risco iminente e visando garantir a integridade física dos cidadãos, a Defesa Civil realizou a interdição total do prédio", relatou a Defesa Civil.
"Reforçamos que todas as medidas adotadas seguem rigorosamente os protocolos técnicos e operacionais de segurança. A área permanecerá isolada. A Defesa Civil da Ilha de Itamaracá reitera seu compromisso com a preservação da vida e orienta que a população respeite o isolamento do perímetro e não tente acessar a área interditada", destacou a equipe.