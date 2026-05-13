Hantavírus: o que é a doença, sintomas e como se prevenir após morte confirmada no Brasil
Doença tem sintomas semelhantes aos da gripe; diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações graves
Publicado: 13/05/2026 às 08:01
Recipiente usado para diagnosticar o hantavírus andino ( Handout / ARGENTINE HEALTH MINISTRY / AFP)
A morte de um homem de 46 anos em Carmo do Paranaíba (MG), confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde no último domingo (10), acende um alerta em todo o país sobre a gravidade do hantavírus. Como os sinais iniciais da infecção podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe comum, a rapidez na busca por atendimento médico torna-se o fator decisivo entre a recuperação e o agravamento do quadro.
Sobre a transmissão
Diferente da leptospirose (comum em áreas urbanas após enchentes), a hantavirose está ligada ao ambiente rural e a roedores silvestres. A transmissão ocorre principalmente pela inalação de aerossóis; partículas minúsculas formadas a partir da urina, fezes ou saliva de animais infectados que ficam suspensas no ar.
Outras formas de contágio incluem:
- Contato direto: Através de mordidas ou ferimentos na pele.
- Mucosas: Tocar olhos, boca ou nariz com as mãos contaminadas.
- Transmissão humana: Embora rara, a variante Andes permite o contágio de pessoa para pessoa.
Sintomas comuns na fase inicial
- Febre;
- Dores de cabeça, lombar e abdominal;
- Dor nas articulações;
- Sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos ou diarreia).
Sintomas de alerta
Com a progressão, a doença pode evoluir para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH). Este é o estágio de maior risco, apresentando:
- Dificuldade de respirar e respiração acelerada;
- Tosse seca;
- Batimentos cardíacos acelerados;
- Pressão baixa.
Quando procurar um médico?
Qualquer pessoa que apresente febre e dores no corpo e que, nos dias anteriores, tenha frequentado ambientes rurais, matas, armazéns ou locais com presença de roedores, deve procurar uma unidade de saúde imediatamente.
Ao ser atendido, é indispensável relatar ao profissional de saúde o contato com esses ambientes. Essa informação é o "fio da meada" para que o médico suspeite de hantavirose e inicie o suporte necessário antes que o quadro se agrave.
Identificar a fase inicial é importante, porque não existe um medicamento antiviral específico; o tratamento baseia-se no suporte clínico hospitalar para estabilizar o paciente. Dessa forma, o diagnóstico precoce é a principal arma contra a alta taxa de mortalidade da doença.