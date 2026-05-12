Ponte do Cumbe volta a ser interditada após subida de nível de barragem na Mata Norte

A Ponte do Cumbe, na PE-50, sobre o Rio Cotunguba, foi interditada preventivamente na sexta-feira (8), e voltou a ser bloqueada nesta segunda (11)

Ponte do Cumbe, na PE-50, é interditada preventivamente após aumento no volume da Barragem de Carpina (Foto: Cortesia)

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) voltou a interditar ontem, de forma provisória, a Ponte do Cumbe, localizada na PE-50, ligando as cidades de Limoeiro e Feira Nova. A medida foi uma solicitação da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento do estado (SRHS) que, a partir do monitoramento da acumulação da Barragem de Lagoa do Carro (também chamada de Barragem de Carpina), observou, na tarde de ontem, que a mesma alcançou a cota de 109,81 metros.

A ação visa garantir a segurança dos motoristas e pedestres que acessam o local, frente à possibilidade de inundação da ponte do Cumbe, sobre o Rio Cotunguba, à medida em que o reservatório chegue ao volume de 110 metros previsto no protocolo de cheias estabelecido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, a Apac. O DER coordenará a interdição da rodovia e orienta que os condutores busquem alternativas, como as rodovias PE-053 e PE-090, para o deslocamento na região.

Na semana passada, a ponte também foi interditada pelo mesmo motivo. O acompanhamento da previsão de chuvas e do nível da barragem segue sendo feito, a cada hora, conjuntamente pela secretaria, Apac e Compesa.