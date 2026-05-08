Ponte na PE-50 é interditada preventivamente após aumento no volume da Barragem de Carpina

A interdição foi realizada nesta sexta-feira (8), após a Barragem de Carpina apresentar um aumento no volume de água, atingindo a cota de 108,96 metros.

Ponte do Cumbe, na PE-50, é interditada preventivamente após aumento no volume da Barragem de Carpina (Foto: Cortesia)

A Ponte do Cumbe, na PE-50, sobre o Rio Cotunguba, foi interditada preventivamente nesta sexta-feira (8), devido ao aumento no volume da Barragem de Carpina, em Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte, que atingiu a cota de 108,96 metros.

A ação foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), após solicitação da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento.

O protocolo de segurança prevê atenção quando o reservatório se aproxima da cota de 110 metros.

Segundo o Governo do Estado, a barragem segue com elevação no nível da água e há previsão de chuvas moderadas e fortes para a região. Por isso, a interdição foi realizada de forma antecipada para garantir a segurança da população.

A ação busca preservar vidas e reduzir riscos para cidades ribeirinhas que podem ser impactadas pelo aumento da vazão, entre elas Paudalho, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Recife.

O DER informou que a interdição seguirá até que haja condições seguras para abertura gradual das comportas da barragem ou redução do volume acumulado. Ainda conforme as informações, o órgão está em fase final da elaboração do projeto para construção de uma nova ponte no local, além da implantação de uma pista elevada.

Durante a interdição, agentes de trânsito do DER estarão no local orientando motoristas. A recomendação é utilizar rotas alternativas pelas rodovias PE-053 e PE-090.