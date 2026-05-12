Após goleada e sequência invicta, Náutico vive retomada de confiança na temporada

O Náutico superou a desconfiança da torcida com resultados positivos na Série B do Campeonato Brasileiro

Jogadores do Náutico em comemoração de gol nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Após começar o Campeonato Pernambucano de maneira dominante, o Náutico viveu o seu momento de maior baixa na temporada ao perder o título em casa para o Sport. Desde então, o Timbu vinha oscilando e causando desconfiança no torcedor, sobretudo nos jogos em casa.

A sequência positiva em uma Série B equilibrada e disputada fez o time alvirrubro viver uma retomada de confiança na temporada.

O viés de alta esteve primeiro presente nas partidas como visitante. Depois de já ter vencido o Atlético-GO, o Náutico bateu o Athletic-MG e empatou com o Botafogo-SP em jogos consecutivos, retornando ao Recife com quatro pontos na bagagem.

A consolidação do bom momento da equipe ainda dependia de um bom resultado nos jogos em casa. Enfrentando o lanterna América-MG, o Timbu foi dominante na atuação, goleou por 4 a 0 e espantou a sequência negativa nos Aflitos.

Os resultados positivos fizeram a equipe subir expressivamente na tabela de classificação da Segundona. Com a conclusão da 8ª rodada, o Timbu ocupa a 4ª posição, com 13 pontos conquistados e quatro vitórias na competição.

Para além dos placares, o desempenho do Náutico durante as partidas é o que mais traz otimismo para o torcedor na sequência de 2026. O clube alvirrubro tem recuperado um futebol de alta intensidade e boa produção ofensiva, resultando em um aumento no número de gols nos últimos jogos.

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