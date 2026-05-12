Encostas da BR-101 receberão obras de contenção na Zona Sul do Recife, anuncia prefeitura

Segundo informações repassadas pela Prefeitura do Recife e Governo Federal, serão investidos mais de R$ 100 milhões em obras estruturadoras ao longo da BR-101, na Zona Sul da capital pernambucana

Ao todo, 17 pontos de encostas receberão obras de estruturação (Foto: Vanessa Alcântara/PCR)

Com um investimento previsto de R$ 100 milhões, as margens da BR-101, no trecho situado na Zona Sul do Recife, será objeto de intervenções voltadas a contenção de encostas. Ao todo, a previsão é que 17 serviços sejam realizados, divididos em três grandes grupos.

O anúncio foi feito, nesta terça-feira (12) pela Prefeitura do Recife e os recursos virão de um convênio realizado com o governo federal. As ações incluem, ainda, o lançamento do edital de licitação para implantação do retorno do Posto Padre Cícero, entre a UR-10 e o Jordão.

Somente esta obra deverá custar cerca de R$ 20 milhões. A gestão municipal avalia que intervenção vai melhorar a fluidez do tráfego, reduzir conflitos viários e ampliar a segurança de motoristas e motociclistas que circulam na área.

Já o convênio entre a Prefeitura do Recife e o Ministério dos Transportes tem o objetivo de viabilizar 17 obras de proteção de encostas ao longo da BR-101, especialmente em áreas dos bairros do Ibura e Jordão. As intervenções somam cerca de R$ 89 milhões em investimentos federais, de acordo com a gestão municipal.

As obras de contenção incluem estabilização de encostas, implantação de sistemas de drenagem, proteção de taludes e recuperação de áreas vulneráveis do ponto de vista geotécnico, destacou a prefeitura.