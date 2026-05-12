Quadrilha especializada no tráfico de animais silvestre é alvo de operação em Pernambuco e na Bahia

Operação Ninho de Falcão, uma ação conjunta dos ministérios públicos de Pernambuco, Alagoas e Bahia, foi deflagrada nesta terça (12); 373 animais silvestres foram apreendido e dois suspeitos, presos

Mais de 370 pássaros silvestres foram apreendidos na Bahia (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Uma ação conjunta dos ministério públicos de Pernambuco, de Alagoas e da Bahia deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação Ninho de Falcão contra organização criminosa especializada no tráfico de animais silvestres.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e em Medeiros Neto, na Bahia.

O objetivo da ação foi colher elementos de prova relacionados a fornecedor e receptador de grandes quantidades de espécimes silvestres.

A diligência é decorrente de investigação, iniciada há mais de um ano. Foi verificado que o investigado, sediado na Bahia, pratica a captura de milhares de animais, com ajuda de terceiros.

As espécies são enviadas para o receptador, morador de Jaboatão dos Guararapes, “mediante contrapartidas financeiras”.

A investigação constatou que os dois investigados estão envolvidos em uma rede com divisão de funções que maximizam os resultados e ganhos do comércio de animais silvestres.

Ambos os investigados já possuíam antecedentes na prática do mesmo crime ambiental.

Eles foram presos em flagrante, na residência de um dos alvos na Bahia, quando se preparavam para realizar o transporte das aves.

Foram apreendidos 373 pássaros silvestres, entre canários da terra, papa-capins, cardeais, azulões, trinca-ferros, periquitos e corrupiões. Três animais foram encontrados mortos.

Em Jaboatão, na residência do receptor, não havia animais, só algumas gaiolas e ração para pássaros. O cativeiro encontrava-se vazio.

A Operação

A operação foi coordenada pelos Grupos de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de Alagoas, Pernambuco e Bahia, junto ao Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Ceama) do MPBA e Núcleo do Meio Ambiente do MPAL.

A operação contou com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental na Bahia (Cippa) de Porto Seguro da 44ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Medeiros Neto. Os dois alvos dos mandados possuem antecedentes em tráfico de animais silvestres.

A operação segue os pilares estabelecidos no Manual de Combate ao Tráfico de Animais da Fauna Silvestre Brasileira, de autoria do Conselho Nacional do Ministério Público, com apoio da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa).