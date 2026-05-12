Raquel Lyra participará da posse de Nunes Marques no TSE

Ministro assume presidência da Corte Eleitoral ao lado de André Mendonça em cerimônia com presença de autoridades e ex-presidentes.

Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira / DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) está confirmada para participar da solenidade que empossará o ministro Kassio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira (12).

O ministro estará à frente do tribunal assumindo o posto que antes era ocupado pela ministra Cármen Lúcia. A vice-presidência será assumida pelo ministro André Mendonça. A parceria dos magistrados irá conduzir o órgão eleitoral durante as eleições de outubro deste ano.

A agenda de Raquel Lyra em Brasília também prevê reuniões para articular novos recursos a Pernambuco, especificamente para atender as populações atingidas pelas fortes chuvas do início do mês de maio.

Ex-presidentes convidados

Entre os nomes presentes à solenidade de posse, Nunes Marques convidou, seguindo a tradição, todos os ex-chefes do Executivo federal, além do presidente Lula. Receberam convites Michel Temer (MDB), Dilma Rousseff (PT), Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e José Sarney (MDB).

Entre os ex-presidentes, também foram chamados Jair Messias Bolsonaro (PL) e Fernando Collor, mas dependem de autorização do STF para comparecerem à solenidade, uma vez que cumprem pena por condenação da corte. Bolsonaro, que hoje cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, foi quem nomeou Nunes Marques ao STF em 2020.

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.