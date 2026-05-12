Pernambuco lança 994 novos policiais militares na manhã desta terça (12), no Quartel do Derby, no Recife
Publicado: 12/05/2026 às 12:27
O Governo de Pernambuco lançou 994 novos policiais militares, na manhã desta terça-feira (12), durante solenidade realizada no Quartel da Polícia Militar, no Derby, área central do Recife.
A entrega foi realizada pela governadora Raquel Lyra. À tarde, a gestora realiza o lançamento de outros 210 policiais militares que devem reforçar o efetivo de segurança do Cabo de Santo Agostinho.
Segundo a governadora, os novos policiais passam a integrar o policiamento ostensivo em cidades da Região Metropolitana do Recife.
Raquel Lyra afirmou ainda que, somando os lançamentos realizados nesta terça-feira, Pernambuco chega à marca de 2.157 novos policiais militares colocados nas ruas.
Segundo a governadora, desde janeiro de 2023, mais de 5.500 policiais já foram incorporados às forças de segurança do Estado.
Ainda de acordo com a gestora, o Governo de Pernambuco investe cerca de R$ 2,2 bilhões na área de segurança pública, incluindo construção de batalhões e delegacias, além da compra de viaturas, armamentos, coletes e helicópteros.