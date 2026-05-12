Alepe vota nesta terça (12) projetos de auxílio emergencial às vítimas da chuva e fundo de prevenção

Presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, promete agilidade na votação dos projetos Auxílio Pernambuco e Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco, que estão na pauta de votação desta terça (12)

Plenário da Alepe (Foto: Nando Chiappetta / Alepe)

Dois projetos voltados para atender as vítimas das chuvas no estado, e enviados pelo Executivo, estarão na pauta de votação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nesta terça-feira (12) à tarde.

O primeiro projeto trata da implantação do Auxílio Pernambuco, destinando R$ 2.500 às famílias de baixa renda residentes nos municípios em situação de emergência, com valor total de R$ 8,7 milhões.

A segunda matéria cria o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco que contará com recursos permanentes a serem aplicados em ações de prevenção e redução dos impactos de eventos climáticos.

Segundo o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, os projetos serão analisados o mais rápido possível para atender as vítimas das chuvas.

“A Assembleia Legislativa tem o dever de agir com rapidez diante da tragédia que atingiu tantas famílias pernambucanas. Nosso compromisso é com a vida, a dignidade e a reconstrução das comunidades afetadas”, afirmou

Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alberto Feitosa, destacou a relevância do projeto que cria o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco.

Segundo ele, trata-se de uma "solução contínua" no enfrentamento dos impactos causados por eventos ambientais.

"Vamos analisar tudo de maneira ágil porque as pessoas atingidas pela chuvas precisam de auxílio financeiro e ações permanentes para a questão climática”, disse Feitosa.