Atualização do Inmet prevê chuva de até 100 mm para 118 municípios de Pernambuco
Inmet publicou atualização na manhã desta terça (12) com previsão de chuva intensa para municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste
Publicado: 12/05/2026 às 10:57
Chuva atinge bairros do Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, às 10h desta terça-feira (12), sua previsão com 118 municípios de Pernambuco sob risco de chuva intensa, com grau de severidade Perigo.
A faixa do estado com bandeira laranja abrange toda Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul, além de parte do Agreste.
O alerta, válido até as 9h da quarta, indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos variando entre 60-100 km/h.
Confira os 118 municípios pernambucanos com a bandeira laranja do Inmet:
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Agrestina
Água Preta
Aliança
Altinho
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Bezerros
Bom Jardim
Bonito
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Carnaíba
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Esperança
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Ibirajuba
Igarassu
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Ingazeira
Ipojuca
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Panelas
Passira
Paudalho
Paulista
Pesqueira
Poção
Pombos
Primavera
Quipapá
Quixaba
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Sanharó
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Uma
São Caetano
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Tuparetama
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu