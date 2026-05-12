Atualização do Inmet prevê chuva de até 100 mm para 118 municípios de Pernambuco

Inmet publicou atualização na manhã desta terça (12) com previsão de chuva intensa para municípios da Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste

Chuva atinge bairros do Recife (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, às 10h desta terça-feira (12), sua previsão com 118 municípios de Pernambuco sob risco de chuva intensa, com grau de severidade Perigo.

A faixa do estado com bandeira laranja abrange toda Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul, além de parte do Agreste.

O alerta, válido até as 9h da quarta, indica possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos variando entre 60-100 km/h.

Confira os 118 municípios pernambucanos com a bandeira laranja do Inmet:

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Agrestina

Água Preta

Aliança

Altinho

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Bezerros

Bom Jardim

Bonito

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Carnaíba

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Esperança

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Ibirajuba

Igarassu

Iguaracy

Ilha de Itamaracá

Ingazeira

Ipojuca

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Panelas

Passira

Paudalho

Paulista

Pesqueira

Poção

Pombos

Primavera

Quipapá

Quixaba

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Sanharó

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Uma

São Caetano

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sertânia

Sirinhaém

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Tuparetama

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu