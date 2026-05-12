Mulher é morta a tiros dentro de casa e companheiro fica ferido na Iputinga, Zona Oeste do Recife

O casal foi atingido pelos disparos nesta segunda (11), após criminosos invadirem a residência se passando por policiais no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife

Instituto de Medicina Legal (IML) (Arquivo DP)

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros dentro de casa nesta segunda-feira (11), no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. A vítima foi identificada inicialmente como Alexandra da Silva.

Segundo informações repassadas à polícia, Alexandra estava com o companheiro, de 34 anos, quando suspeitos se passando por policiais invadiram a residência do casal e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Devido à gravidade dos ferimentos, Alexandra não resistiu e morreu ainda no local. Já o companheiro dela foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizaram o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento”, informou a corporação.