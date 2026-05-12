Apac: três cidades concentram maiores volumes de chuva nas últimas 12h; confira quais foram

A Região Metropolitana, zonas da mata e Agreste estão em Estado de Observação desde a noite da segunda-feira (11), conforme a Apac; os maiores volumes de chuva se concentraram em três cidades

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

Desde o começo da noite desta segunda-feira (11), o Grande Recife, zonas da mata e Agreste estão sob alerta de Estado de Observação, com risco de chuva de intensidade Moderada, com pancada pontualmente forte.

Foi o que se viu em Paulista, Olinda e Recife nas últimas 12 horas. As cidades da Região Metropolitana concentraram os maiores volumes de água no período.



Paulista chegou a superar os 43mm, segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), às 7h20 desta terça-feira (12).



Olinda vem a seguir com pouco mais de 38mm. No Recife, o maior volume de chuva se aproximou do 35mm, no Pina.



Outras oito plataformas de coleta de dados pluviométricos da Apac espalhados pela capital pernambucana registraram chuvas entre 21mm e 32mm.



Últimas 6h



Nas últimas 6 horas, choveu mais em Olinda, com volume superior a 35mm.



Recife acumulou mais de 31mm, na Campina do Barreto, e Pina e Alto do Mandu entre 25mm e 30mm.



Em Paulista, o volume de chuva chegou perto dos 26mm.

