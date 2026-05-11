"Tem gente que acorda e dorme falando em eleição", diz Raquel Lyra em entrevista ao Diario

Lyra acrescentou que é a governadora de Pernambuco e que tem o "dever de governar"

Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira / DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), disse em entrevista ao Diario, nesta segunda (11), que "tem gente que acorda e dorme falando em eleição".

Sem citar nominalmente o ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo do estado João Campos (PSB), principal adversário de Raquel no pleito deste ano, ela acrescentou que é a governadora de Pernambuco e que tem o "dever de governar".

"Tem gente que acorda e dorme falando de eleição, mas eu sou governadora de Pernambuco e tenho o dever de governar. Se eu estivesse cuidando da eleição, eu não estaria cuidando do povo", afirmou.

"Se eu tivesse só olhando para a urna, eu não fazia o enfrentamento de temas tão desafiadores como a gente fez. Encaramos de frente, por exemplo, o Hospital da Restauração. Desde que foi construído, nunca fizeram uma reforma estruturadora, nós estamos fazendo", declarou a governadora.

De acordo com a pesquisa de intenção de voto mais recente do instituto Datafolha, divulgada em 16 de abril, no primeiro turno João tem 50% das intenções de voto, seguido por Raquel, com 38%. Em seguida estão Eduardo Moura (Novo), com 3%, e Ivan Moraes (PSOL), com 2%. Brancos ou nulos somam 6% e indecisos, 1%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.