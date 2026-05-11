Apac emite alerta de chuvas "pontualmente fortes" para Grande Recife, Zona da Mata e Agreste

Alerta é válido para a noite desta segunda (11) e o longo da terça (12)

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta amarelo, de Estado de Observação, na noite desta segunda-feira (11). A previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada e "pontualmente forte" a partir desta noite e ao longo da terça-feira (12).

O tempo chuvoso é esperado nas regiões Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Mata Sul e Agreste.

Segundo a agência, as pancadas de chuva ocorrem devido à atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL).

"A Apac segue monitorando as condições do tempo e poderá emitir novas atualizações a qualquer momento", declara o órgão no alerta. A Apac pede que a população siga as orientações da Defesa Civil.

CHUVAS

Atualmente, Pernambuco contabiliza 818 pessoas desabrigadas, ou seja, que necessitam deixar suas residências e dependem de abrigos públicos. Outras 4.217 pessoas estão desalojadas, tendo se deslocado temporariamente para casa de familiares ou amigos. Seis pessoas morreram em decorrência do temporal que atingiu o estado em 1º de maio.

