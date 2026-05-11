A influenciadora digital Maressa Thereza, de 22 anos, foi sequestrada na madrugada deste domingo (10), após criminosos encapuzados invadirem a residência dela, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Horas depois, ela foi localizada e resgatada no município de Olinda, no Grande Recife

Influenciadora Maressa Thereza é sequestrada e abandonada em Olinda, no Grande Recife (FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM)

Uma influenciadora digital de 22 anos, identificada como Maressa Thereza, foi sequestrada na madrugada deste domingo (10) após criminosos encapuzados invadirem a residência dela, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Horas depois, ela foi localizada e resgatada no município de Olinda, no Grande Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, os suspeitos renderam a jovem dentro de casa e, em seguida, passaram a exigir um resgate de R$ 50 mil.

O caso mobilizou equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), acionadas após um pedido de socorro ser publicado nas redes sociais da influenciadora. Depois de horas de buscas em uma área de mata, Maressa foi encontrada e resgatada.

Nas redes sociais, a influenciadora reúne mais de 565 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre o cotidiano, maternidade e compras para casa.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como extorsão mediante sequestro e está sob responsabilidade do GOE.

“As diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido”, informou a corporação.

