Jovem é morto e duas pessoas ficam feridas durante execução em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco

O jovem de 18 anos foi morto na noite deste domingo (10), na Vila Pombos, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco; a irmã da vítima, uma criança de 7 anos e a vizinha, uma idosa de 69, também foram baleadas

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Um jovem de 18 anos, identificado como Kawã Gabriel de Macedo, foi morto a tiros na noite do domingo (10), na Vila Pombos, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. Durante a ação criminosa, a irmã da vítima, uma criança de 7 anos, e uma vizinha, de 69 anos, também foram baleadas.

De acordo com informações repassadas à Polícia, Kawã estava em frente à residência onde morava, acompanhado da irmã e da idosa, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

O jovem foi atingido na região da cabeça. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

A irmã da vítima foi baleada no abdômen e socorrida junto à idosa para uma unidade de saúde da região. Em seguida, ambas foram transferidas para o Hospital da Restauração, no Recife. Os estados de saúde não foram divulgados.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo de Kawã foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio na 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim. Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

