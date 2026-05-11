Ataque a tiros em espetinho deixa duas pessoas mortas e três feridas na Mata Norte

O ataque a tiros que deixou dois mortos e três feridos aconteceu na noite de sábado (9), em um espetinho no município de Condado, na Mata Norte de Pernambuco; três suspeitos foram presos

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um ataque a tiros na noite do sábado (9) deixou duas pessoas mortas e outras três feridas em um espetinho no município de Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Três suspeitos foram presos.

De acordo com informações repassadas à Polícia, criminosos chegaram ao local efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Conforme os relatos, Matheus Alves, de 22 anos, e Micaela Santos, de 21 anos, foram baleados e tiveram os óbitos confirmados após darem entrada na unidade hospitalar local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Micaela Santos, não teria envolvimento com a ação criminosa, segundo as informações.

Além deles, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, e um jovem de 25 anos também foram atingidos pelos disparos. As vítimas foram socorridas para o hospital local e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidas para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 27º Batalhão realizaram diligências na manhã do domingo (10) e localizaram três suspeitos no município de Itambé. Eles foram presos e autuados pelos crimes de duplo homicídio consumado e tripla tentativa de homicídio.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu duas armas de fogo, munições, celulares e duas motocicletas que teriam sido utilizadas na execução do crime.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Goiana. As investigações seguem em andamento.

