Motoristas trocam golpes com faca e facão após acidente no Agreste; veja vídeo

A confusão armada envolvendo o condutor de uma motocicleta e um carro de passeio ocorreu no final da tarde deste sábado (9), no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco; não houve registro de feridos

Homens travam duelo com facão e faca após acidente de trânsito no Agreste de Pernambuco (FOTO: REPRODUÇÃO/REDES)

Um vídeo gravado por populares mostra dois condutores brigando armados com um facão e uma faca após um acidente de trânsito no fim da tarde do sábado (9), no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. Apesar da violência da confusão, ninguém ficou ferido.

Nas imagens, os dois condutores aparecem discutindo armados com um facão e uma faca, enquanto outros populares tentavam controlar a confusão no local.

Em determinado momento, o motociclista, vestido de cinza, dá a volta pelo veículo e entra em confronto corporal com o motorista, que usava uma camisa azul. Durante o conflito, ambos os homens diferem golpes com as armas.

A confusão só foi encerrada após a chegada de uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco.

Por meio de nota, a PM informou que uma equipe do 22º Batalhão foi acionada para atender a ocorrência. Segundo a corporação, dois homens armados com um facão e uma faca entraram em luta corporal, situação controlada com a chegada do efetivo policial.

Ainda de acordo com a Polícia, outros dois homens, familiares dos envolvidos, também participaram da confusão, o que exigiu uma nova intervenção dos policiais.

Durante a abordagem, um dos suspeitos apresentou resistência, enquanto o outro conseguiu fugir antes de ser detido. “Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Plantão de Surubim para adoção das medidas cabíveis”, informou a corporação em nota.

