Primeiro trem seminovo prometido para o Metrô do Recife sai de Belo Horizonte e chega até dia 19

Recife receberá seis trens seminovos vindos de BH para reforçar Linha Sul (Foto: Divulgação/CBTU)

O primeiro trem seminovo adquirido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para o Metrô do Recife será enviado de Belo Horizonte nesta sexta-feira (8) e deve chegar até o dia 19 de maio. A composição é uma das seis que previstas até setembro e que vão reforçar a operação na Linha Sul, a fim de evitar um colapso do serviço em 2027.

O sistema metroferroviário do Recife não recebe novos trens desde 2012, o que, de acordo com a companhia, provocou limitações operacionais. A Linha Sul atende cerca de 60 mil passageiros diariamente.

“Devido à falta de investimento, há muitos anos, nossa frota tornou-se ineficiente, com muitos trens deixando de operar. Chegamos a um momento em que a projeção para funcionamento da Linha Sul, em Recife, se tornou alarmante, sendo necessário tomar uma providência de reposição, a curtíssimo prazo, de material rodante em condições operacionais”, afirmou a diretora Técnica e de Administração e Finanças da CBTU, Adriana Lins.

A CBTU informou que a alternativa de compra de trens novos foi descartada como solução imediata devido ao prazo de entrega. Segundo a estatal, cada composição nova custa, em média, R$ 65 milhões e levaria cerca de dois anos para começar a ser entregue.

“Os trens operacionais do Metrô BH nos atenderão em cronograma de entrega, condições operacionais, troca de conhecimento de manutenção e operação e preço, tendo em vista que um trem novo custa em média 65 milhões e vale novamente frisar, não são objetos de prateleira, demorariam em média 24 meses pra começarem a ser entregues”, complementou Adriana Lins.

O investimento total será de R$ 60 milhões, com recursos do Novo PAC. De acordo com a CBTU, cada composição custará R$ 10 milhões. Desse valor, R$ 7,6 milhões correspondem à compra dos trens e R$ 2,4 milhões serão destinados a transporte, revisão, manutenção assistida por seis meses, fornecimento de peças sobressalentes e treinamento das equipes técnicas.

O cronograma prevê a chegada escalonada dos trens ao Recife ao longo de 2026: uma composição em maio, uma em junho, uma em julho, uma em agosto e duas em setembro. A expectativa da CBTU é que o primeiro trem entre em operação na capital pernambucana em junho de 2026. Todas as composições devem estar em operação até outubro ou novembro.

Problemas na Linha Sul

O envio do novo trem ocorre no mesmo dia de uma paralisação na Linha Sul do Metrô do Recife, ocorrida após um trem apresentar problemas na rede aérea de energia. As estações foram fechadas por volta das 11h e permanecem sem previsão de reabertura.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a ocorrência foi registrada na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.

Equipes de manutenção iniciaram os reparos ainda pela manhã. No entanto, no fim da tarde, a CBTU informou ter identificado um segundo rompimento na rede aérea, no trecho entre as estações Tancredo Neves e Aeroporto, o que impediu a retomada da operação.