Pane elétrica provoca paralisação na Linha Sul do Metrô do Recife

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Linha Sul do Metrô do recife foi temporariamente fechada por volta das 11h, devido a um problema na rede aérea.

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Metrô do Recife teve nova pane nesta sexta (8). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a linha Sul foi temporariamente fechada por volta das 11h, devido a um problema na rede aérea.

Esse problema provocou a paralisação do trem na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco.

Por meio de nota postada nas redes sociais, as equipes da manutenção foram acionadas e atuam no local para restabelecer a operação o mais rápido possível.

“Paralelamente, o CCO (Centro de Controle Operacional) está avaliando e adotando outras estratégias para minimizar os impactos aos usuários. Qualquer nova atualização será informada imediatamente por meio das nossas redes sociais e à imprensa”, acrescentou.

Ônibus

O Grande Recife Consórcio informou que reforçou as linhas 185-TI Cabo, 166-TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 168-TI Tancredo Neves (Cde. Boa Vista) e 115-TI Aeroporto/TI Afogados.

Fiscais foram enviados para os principais terminais integrados da linha Sul.