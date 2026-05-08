Pane elétrica provoca paralisação na Linha Sul do Metrô do Recife
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Linha Sul do Metrô do recife foi temporariamente fechada por volta das 11h, devido a um problema na rede aérea.
Publicado: 08/05/2026 às 14:18
O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
O Metrô do Recife teve nova pane nesta sexta (8). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a linha Sul foi temporariamente fechada por volta das 11h, devido a um problema na rede aérea.
Esse problema provocou a paralisação do trem na saída da Estação Recife, no sentido Cajueiro Seco.
Por meio de nota postada nas redes sociais, as equipes da manutenção foram acionadas e atuam no local para restabelecer a operação o mais rápido possível.
“Paralelamente, o CCO (Centro de Controle Operacional) está avaliando e adotando outras estratégias para minimizar os impactos aos usuários. Qualquer nova atualização será informada imediatamente por meio das nossas redes sociais e à imprensa”, acrescentou.
Ônibus
O Grande Recife Consórcio informou que reforçou as linhas 185-TI Cabo, 166-TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 168-TI Tancredo Neves (Cde. Boa Vista) e 115-TI Aeroporto/TI Afogados.
Fiscais foram enviados para os principais terminais integrados da linha Sul.