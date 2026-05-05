Metrô do Recife: CBTU descarta quatro dos cinco trens do RS após detectar más condições

Recife receberá reforço de trens vindos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul para evitar colapso (Foto: Reprodução)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) descartou quatro das cinco composições que seriam transferidas do Rio Grande do Sul para reforçar a operação do Metrô do Recife. A decisão foi anunciada durante coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (4) e representa mais um revés no plano emergencial para evitar o colapso da Linha Sul.

De acordo com a companhia, uma equipe técnica formada por dez profissionais esteve nas oficinas da TrensUrb, em Porto Alegre, em abril, para avaliar as condições dos veículos. A inspeção constatou que apenas um dos trens apresenta condições de uso imediato. Os outros quatro, embora tenham respondido a testes preliminares de energização e tração, não atendem aos requisitos operacionais.

Os problemas identificados incluem desgaste crítico das rodas, já em nível de rejeição, e falhas em componentes considerados essenciais, como compressores de baixa confiabilidade e sistemas de suspensão pneumática que exigiriam substituição. Em um dos casos, o trem estava parado há cerca de seis anos e com equipamentos retirados.

Com isso, a CBTU concluiu que a recuperação das quatro composições não é viável no curto prazo. A estimativa apresentada aponta para um tempo mínimo de até 38 meses para reabilitação, com custo de aproximadamente R$ 32,5 milhões, além de R$ 7,5 milhões em adequações de oficina e cerca de R$ 25 milhões em logística de transporte. O investimento elevado e o prazo incompatível com a urgência operacional levaram à decisão de descartar os trens.

Com isso, o plano inicial de incorporar 11 composições, sendo seis provenientes de Belo Horizonte e cinco do Rio Grande do Sul, foi reduzido. Agora, apenas um trem gaúcho deve ser enviado ao Recife, ainda sem data definida.

Novo calendário para envio de trens de Minas Gerais

Paralelamente, a CBTU confirmou mais uma alteração no cronograma de chegada dos trens vindos de Minas Gerais. Inicialmente previstos para fevereiro, os primeiros veículos já haviam sido adiados para o fim de março e início de maio. Segundo a companhia, as novas datas estão relacionado a questões logísticas.

O cronograma atualizado prevê que o primeiro dos seis trens seja embarcado nesta sexta-feira (8), com chegada ao Recife entre os dias 15 e 19 de maio. A expectativa é que a composição entre em operação na Linha Sul a partir de junho.

Os demais trens devem ser enviados de forma escalonada, sendo um em julho, um em agosto e dois em setembro. A CBTU estima que todas as seis composições estejam em funcionamento entre outubro e novembro deste ano, após ajustes técnicos. Ao todo, são investidos R$ 60 milhões nos trens vindos de Belo Horizonte.

A chegada dos trens seminovos faz parte de um acordo de cooperação técnica firmado em dezembro de 2025 entre o governo federal e o governo de Pernambuco, com foco na futura concessão do sistema metroviário à iniciativa privada. O pacote prevê, além das composições usadas, a aquisição de 18 trens novos, quatro Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e a requalificação das 37 estações existentes.