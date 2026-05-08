Apac prevê chuva de até 100mm para este sábado e domingo em três regiões de Pernambuco

Segundo publicação da Apac na manhã desta sexta (8), chuva de intensidade Moderada a Forte atingirá a Região Metropolitana e zonas da mata no sábado e no domingo

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Apac publicou, às 10h desta sexta-feira (8), a previsão para o final de semana, que deve chover com intensidade Moderada a Forte na Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.

Conforme classificação da Apac, Moderada a Forte indica que a chuva terá acúmulo entre 50mm e 100mm.

O sábado e o domingo também será chuva no Agreste, mas com menor intensidade: Moderada, quando a previsão é de um volume entre 30mm e 50mm.

No Sertão, haverá alternância entre Fraca (até 10mm) e Fraca a Moderada (entre 10mm e 30mm).

A Apac prevê, para Fernando de Noronha, chuva Fraca a Moderada, no sábado, e Moderada, no domingo.