Inmet emite alertas amarelo e laranja para chuvas intensas e vendaval em 24 Estados
Os alertas amarelos para chuvas intensas, que incluem Pernambuco, entraram em vigor entre 09h10 e 09h23 e seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira.
Publicado: 08/05/2026 às 15:44
Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 8, alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas e vendaval em 24 Estados brasileiros, incluindo São Paulo.
O alerta laranja para chuvas intensas é válido das 09h10 às 23h59 desta sexta-feira no Amapá e no Pará. Nessas regiões, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.
Também há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Os alertas amarelos para chuvas intensas entraram em vigor entre 09h10 e 09h23 e seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira. Eles abrangem os seguintes Estados:
- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Ceará
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio Grande do Norte
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
Nessas áreas - que incluem a capital paulista e toda a região metropolitana de São Paulo - há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
Já os alertas amarelos para vendaval começaram a valer à 0h para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, às 12h, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Ambos seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira.
Nessas regiões, os ventos podem chegar a 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.