Apac registra chuva de quase 90mm em município de Pernambuco nas últimas 12 horas
A Zona da Mata Sul de Pernambuco concentrou os maiores volumes de chuva nas últimas 12 horas, conforme monitoramento da Apac
Publicado: 08/05/2026 às 07:50
Chuva forte alagou estradas em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
A Zona da Mata Sul de Pernambuco concentrou os maiores volumes de chuva nas últimas 12 horas, conforme monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), às 7h30 desta sexta-feira (8).
E o município que lidera a lista de acúmulo de água é Rio Formoso, chegando próximo dos 90mm.
Ribeirão, pouco mais de 60mm. Quase isso choveu em Cortês, também na Mata Sul do estado.
Bonito, único da lista do Agreste, Catende, Água Preta, Jaqueira e Joaquim Nabuco registraram chuva entre 50mm e 60mm.
Nas últimas 6 horas
A maior parte do acumulado de água registrado em Rio Formoso nas 12 horas, 87,4mm, vem da chuva que caiu já nesta sexta-feira.
Segundo a Apac, nas últimas 6 horas, choveu no município quase 60mm.
Água Preta, Maraial, Catende e Jaqueira, todos na Mata Sul, registraram acúmulos superiores a 40mm, no mesmo período.
Maiores acumulados em 12h
Rio Formoso | 87,4 mm
Ribeirão | 61,2 mm
Cortês | 59,43 mm
Bonito | 56,4 mm
Catende | 52,17 mm
Água Preta | 50,93 mm
Jaqueira | 50,64 mm
Joaquim Nabuco | 50 mm