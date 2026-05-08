Lojas do Armazém 11 são transferidas durante reforma do espaço, orçada em R$ 14 milhões

Centro de Artesanato de Pernambuco (Foto: Divulgação)

O governo de Pernambuco autorizou, nesta sexta-feira (8), o início das obras de requalificação do Armazém 11, no Bairro do Recife. Durante a reforma, as lojas do Artesanato de Pernambuco e da Moda Autoral de Pernambuco (MAPE) passarão a funcionar temporariamente no Pallazo Itália, localizado a cerca de 200 metros do espaço original, a partir deste sábado (9).

No endereço temporário, a loja do Artesanato de Pernambuco ocupará o térreo e o segundo andar do Pallazo Itália, onde também funcionará a loja da MAPE. Já a loja Bebidas de Pernambuco será transferida para o vão do Cais do Sertão, no Armazém 10, com abertura prevista para o dia 18 de maio.

Os espaços funcionarão de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos e feriados, das 9h às 17h.

Obras

A intervenção terá investimento de R$ 14 milhões e prevê reformas estruturais no equipamento, que concentra ações voltadas à economia criativa no estado. A previsão é de que as obras sejam concluídas em dezembro deste ano.

Segundo oa gestão estadual, o projeto inclui mudanças na estrutura interna do prédio, criação de novos espaços expositivos e integração arquitetônica com o entorno do Bairro do Recife, incluindo vistas para a Avenida Alfredo Lisboa e o Rio Capibaribe.

Com a reformulação, o espaço passará a se chamar Armazém 11 - Mercado Criativo de Pernambuco. O local reúne empreendedores ligados ao artesanato, moda autoral e outros segmentos da produção criativa pernambucana.