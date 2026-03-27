Ramal da Arena: paredão de rochas será explodido neste sábado (27) para obras de drenagem

Governo de Pernambuco anuncia esquema de segurança para explosão de quase 100 metros de um paredão de rochas para obras de drenagem no Ramal da Arena

Explosão para remoção de rochas faz parte das obras de drenagem do Ramal da Arena (ARTHUR MOTA/SEDUH-PE)

A quarta e última operação de desmontes de rochas previstos para viabilizar a conclusão das obras de drenagem do Ramal da Arena, grande obra viária da Região Metropolitana do Recife, será realizado na tarde deste sábado (28).

Um esquema de segurança sob a coordenação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), foi montada para viabilizar a detonação de quase meia tonelada de explosivos.

A operação de segurança abrange um raio de 150 metros do local.

O Ramal da Arena liga a BR-408 à Avenida Belmino Correia, no Centro de Camaragibe (Região Metropolitana do Recife), e é uma das obras remanescentes da Copa do Mundo de 2014.

Uma empresa especializada realizará o serviço, que utilizará 425 quilos de explosivos, 200 quilos a menos do que na última detonação, realizada em 21 de março, quando parte das rochas foi removida.

Conforme o Governo de Pernambuco, a empresa executante recebeu autorização do Exército Brasileiro e terá o apoio da Prefeitura de Camaragibe no isolamento da área e na organização do trânsito do bairro de Timbi, onde ocorrerá o desmonte da rocha.

A Seduh-PE informa que suas equipes iniciaram, em fevereiro, um trabalho junto à população do entorno, informando sobre as medidas de segurança adotadas e a necessidade de desocupação dos imóveis localizados num raio de 100 metros da detonação.

Já as residências e comércio existentes na faixa de 50 metros restantes não precisarão ser desocupados, mas as pessoas devem permanecer dentro dos imóveis até o final da operação.

Para garantir a segurança da população, a Seduh utilizará drones para monitorar a movimentação nas ruas.

Etapas

Esta é a quarta detonação de rochas para as obras de drenagem do Ramal da Arena e abrange um trecho final com cerca de 100 metros de extensão. As duas primeiras ocorreram em 2025 e a terceira no dia 21 de março.

“Estamos trabalhando para que ocorra a remoção total das rochas, permitindo a conclusão da obra de drenagem, de forma segura para a população”, afirma Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh PE.

O Ramal da Arena

O Ramal da Arena é um corredor viário estratégico de cerca de 4 km de extensão, que conecta a PE-408, na entrada da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, à PE-005, em Camaragibe (Avenida Belmino Correia), na altura do Terminal Integrado do município.

O serviço foi dividido em etapas, com investimentos que somam R$ 66,2 milhões, segundo o governo estadual. Além da drenagem, abrange a recuperação e ampliação viária, sinalização e iluminação pública.