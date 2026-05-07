Armazém 11, no Bairro do Recife, passará por requalificação de R$ 14 milhões

Centro de Artesanato de Pernambuco (Foto: Divulgação)

O Armazém 11, um dos espaços do Bairro do Recife voltado ao artesanato e à economia criativa pernambucana, passará por obras de requalificação a partir desta sexta-feira (8). Localizado no Marco Zero do Recife, o equipamento receberá investimento de R$ 14 milhões para reformas estruturais e renovação da identidade visual.

O espaço abriga atualmente as lojas do Artesanato de Pernambuco e da Moda Autoral de Pernambuco (MAPE), iniciativas ligadas à Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Com o início das intervenções, os estabelecimentos serão transferidos temporariamente para o Edifício Palazzo Itália, também no Recife Antigo, a cerca de 200 metros do endereço original.

Instalado em um dos antigos galpões portuários revitalizados da área central da capital pernambucana, o Armazém 11 se tornou um ponto de comercialização e divulgação da produção artesanal do estado. O local reúne peças produzidas por artesãos de diferentes regiões de Pernambuco, incluindo cerâmicas, rendas, esculturas, xilogravuras e artigos ligados à cultura nordestina.

Além da função comercial, o equipamento também integra o circuito turístico e cultural do Bairro do Recife, próximo a atrações como o Marco Zero e o Museu Cais do Sertão.